修例風波：監警會收需匯報投訴174宗　會審視元朗事件

反對修訂《逃犯條例》的遊行示威活動持續，參與人士的五大訴求之一是成立獨立調查委員會。特首林鄭月娥今早(20日)表示，監警會至今收到174宗需匯報的投訴，當中53宗涉及7月21日的元朗打人事件。監警會已通過延伸審視，原定由6月9日至7月2日的公眾活動中，警方處理程序有否不足，涵蓋7月2日之後的公眾活動，暫未設限期，而報告之後會公開。



她又指會考慮增加監警會的人手，以處理目前龐大的工作量，但未有透露增加甚麼人，僅重申監警會是獨立、公平的委員會，無論成員來自甚麼背景，均需獨立履行職責，又指他們的工作受社會監察，希望能找到熱心、對調查事件有幫助的成員。



對於至今仍沒有直接回應民間要求多時的「五大訴求」，例如就警察執法手法成立獨立調查委員會，她稱過往有很多不同人士要求成立不同的委員會，有就此進行研究，強調若要了解造成大型社會紛爭的原因，以及社會正面對甚麼深層次問題需時研究，政府有密切留意，並會接觸有關人士，集思廣益。