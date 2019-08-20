警員涉假勞偷換真勞證物　上級查問才換回

長沙灣警署一名男警員處理一宗拾獲價值42萬港元勞力士手錶案件時，涉嫌以黑色錶面冒牌錶，偷龍轉鳳與淺藍色錶面真錶掉包。已被停職的27歲被告周合駿否認盜竊罪，案件今(20日)在區院續審。



案發當天值日官警署警長馬國強作供，指被告在2017年6月26日早上，向他匯報有市民在興華街球場附近拾獲一隻勞力士手錶，展示已放入封套的手錶，該錶為Daytona、黑錶面等款式，他眼見證物較正常的勞力士手錶輕身及質素粗，他在封套上加簽便着被告盡快交去證物室。



下午2時許，馬國強收到公共關係科查詢有否人拾獲勞力士錶，他從新聞中得知被詢問的手錶乃藍色錶面，但他早上看過的是黑色錶面，像是「朱義盛」、「好假嘅」，他不認為是同一隻手錶，遂回答對方沒收到有關訊息。



他曾就此事詢問同事，被告此時告知曾收到物主來電，指其朋友有交錶到警署，惟被告指該友人交來的錶就是黑色錶面，他當時一度反問「有乜可能啊」，但他沒有懷疑同事而沒有跟進。翌日早上，上級向他及被告等詢問手錶的案件詳情，被告向他說：「阿sir，我有啲嘢想同你講，不過你唔好講畀第二人聽。」被告稱恐「冇咗份工」，承認市民拾獲的是藍色錶面的Daytona錶，但他放入自己腰間尼龍袋，後來錶不見了，便拿自己的黑錶冒充，其後尋獲已放回封套交予證物室。馬感震驚及向上級報告，發現證物室內的錶並非他加簽的那隻。



馬認為，接收這麼貴重的財物應盡快處理，被告的做法「唔係咁妥當」，據他理解同事一般都會即時處理市民拾獲的財物，他有感被告「升起」隻錶，並解釋意思指偷龍轉鳳。