修例風波：網民明元朗站靜坐　周五拉人鏈周六塞機場

修訂《逃犯條例》風波未平息，有網民認為政府未有回應訴求，續號召多項不合作運動，明天(21日)率先發起在西鐵元朗站靜坐，抗議上月21日元朗站有白衫人襲擊市民事件，本周五(23日)、周六(24日)及下周日(25日)分別舉行「8.23人鏈活動」、「和你塞交通壓力測試」和觀塘遊行，及荃葵青區遊行等。民陣宣布在本月31日發起遊行，終點是中聯辦。



明天的元朗站靜坐抗議是反對警黑勾結，呼籲市民穿黑衣及戴口罩參與。本周五的「香港之路」運動，倣效1989年波羅的海的愛沙尼亞、立陶宛和拉脫維亞三國的人鏈抗議活動，橫跨三國國境，抗議蘇聯佔領。請願人士在當晚7時起，分別沿港鐵港島線筲箕灣至堅尼地城，觀塘線由深水埗至油塘，及荃灣綫由黃埔至美孚進行，爭取政府回應五大訴求。



另有網民發起周六「和你塞機場交通壓力測試」，呼籲市民當日正午12時用各種交通工具進入機場，惟早前有網民聲言取消該活動。同日觀塘有集會遊行，關注五大訴求及智慧燈柱的私隱問題，起點暫定駿業街遊樂場。下周日荃葵青區遊行暫定下午2時半由葵芳(南)巴士總站至荃灣公園，但未獲警方發不反對通知書。