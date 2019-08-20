修例風波：民陣斥溝通平台如陷阱　批政府未釋善意

香港近期因修訂《逃犯條例》而爆發連場示威衝突，特首林鄭月娥今日(20日)稱會構建溝通平台，過去屢次發起大型遊行的民陣批評政府未有釋出善意，指林鄭月娥過去多次失信，溝通平台只是陷阱，若民陣答應溝通實為愚不可及。



民陣召集人岑子杰指出，過去曾與林鄭月娥交手多次，惟林鄭月娥每次透過溝通對話處理問題時，許下承諾均未兌現，例如清拆利東街及皇后碼頭、佔領行動等，直指林鄭月娥屢次失信，勿企圖以同樣的陷阱玩弄市民，「同一個老鼠籠都唔會捉到兩隻老鼠啦」，若然民陣答應溝通是愚不可及，示威者過去已提出多項訴求，有部分毋須溝通都能落實，直言政府是「非不能也，實不為也」，提出溝通只是消遣市民及政治公關的手段。



岑又認為，林鄭月娥希望接觸市民應拋磚引玉展示誠意，最起碼應先撤回修例及成立獨立調查委員會，惟林鄭至今未有回應民間訴求，沒有釋出善意及發放和解信息，反維持舊有回應，而前線警員繼續濫捕成性、暴力成癮。



民陣副召集人陳皓桓表示，前日(18日)的遊行不獲警方批出不反對通知書，警方解釋是基於判斷，認為警方純粹揣測，風險評估疑出錯，民陣將就此提司法覆核，促警方不要再反對市民基本遊行自由。