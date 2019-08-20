脫褲教點生BB逼手淫　裝修工涉狎10歲哎吔女

39歲裝修工涉嫌非禮女友的10歲女兒，他趁在女友家留宿時，兩晩內先後非禮女童3次，包括在兩晚同床睡覺時，涉嫌把女童的手放進自己褲內，直接觸碰他的陽具，及疑趁房間無別人時，涉嫌向女童展現下體，並拉她的手去為他手淫。事件經由社工揭發，男子被控吿3項非禮罪，控罪指被告在2017年3月至8月期間，3次非禮女童。今天(20日)案件在九龍城裁判法院審理，被告否認控罪。



控辯雙方同意的案情指被告葉志銘，在2016年初與X的母親成為情侶。根據女事主X與警方錄取的供詞，X提及自己、母親、公公和婆婆四人同住，被告偶然留宿。事發當晚是被告開始留宿後的數天，被告與X和她的母親三人同床共眠，X睡在二人中間。



X稱當日因為自己喝了咖啡，所以難以入眠，突然感覺她放在被吿肚上的手被他舉起，又放在他肚上，一會被告又舉起她的手，再放在他身體較下的位置，最後被告把她的手放進自己的短褲內。X稱被告沒有穿內褲，她直接觸碰被告的陽具，情況持續5至10分鐘。X憶述被告當晚是半裸，只穿一條短褲，稱因被告認為這種穿着較舒適。



翌日清晨6時，被告疑趁母親去廁所，房間內只有他和X兩人躺在床上時，被告再度非禮X。X憶述被告問她知不知道「男女如何生BB」，然後解釋需要結合，又問知不知道男性私人部位用甚麼東西所造。被告接着拉下短褲至膝下，挺起下身，說要示範如何結合，X稱當時被告的陽具是挺直的。被告向X說她媽媽會摸和吻他的陽具，問X要不要嘗試，又說「好像吃雪條一樣」。雖然X拒絕，但最後被告仍拉X的手去為他手淫，持續3至4分鐘。X感到惡心，事後立即洗手。



第三次非禮發生在當日晚上。X稱自己假裝入睡，想監視被告會不會對她再做出不軌行為。結果是X看見被告重複昨晚的行為，把X的手愈放愈下，至放在他的陽具上為止。X最初是把事情告訴她的母親，最後事件經由社工發現，並報警處理。