到美國領事館大閘噴「中國必勝」　內地漢囚4周

持雙程證來港的無業內地漢，聲稱因認為美國與近日香港抗議事件有關，遂由內地攜噴漆到香港，並在美國駐港澳總領事館的大閘噴上「中國必勝」字句，惟未完成時已被領事館的保安阻止並報警求助。該內地漢秦鏡鈞今(20日)於東區法院承認一項刑事損壞罪，被裁判官判處監禁4星期。



控方原要求被告賠償領事館4500港元，被告稱身上只有3000港元並表明不會賠償，裁判官指由於並無任何單據作證明，故拒絕頒發賠償令。



辯方求情指，沒有案底且已與妻子離婚的被告育有一子一女，現時無業並與子女及母親同住，之前任髮型師。辯方指被告即時認罪並顯示悔意，是一時衝動犯案且不會再犯，但裁判官表明不接納，並稱被告專程從內地帶噴漆來港，絕非一時衝動。裁判官又指雖然被告稱不滿美國政府但非犯案理由，他在公眾地方犯案且損壞他人財物，故認為應判處監禁。



案情指今年8月18日晚上約10時許，美國駐港澳總領事館的保安員透過閉路電視見到被告正向大閘噴漆，保安員即上前截停並報警求助。警誡下被告稱：「我唔妥美國佬，所以我搵油漆噴美國佬」，他其後稱因認為美國涉及最近的抗議事件，故從內地買油漆帶來港，並在領事館噴上「中國必勝」，但未噴完「勝」字便被阻止。他聲稱自己並無受任何人指使犯案。