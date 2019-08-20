6月底接獲警員虐打長者投訴　警認今日才知病房有CCTV

對有北區醫院有長者疑遭軍裝警員虐打一事，警察公共關係科總警司謝振中表示，警方高度關注，已拘捕2名涉襲擊致造成身體傷害罪的警員，交由新界南總區重案組按刑事方向調查。



謝透露，6月底時已收到事主兒子的投訴，但投訴警察課其後一直未能聯絡到他們，並承認至今早片段曝光，才首次見到相關錄像及知悉病房有閉路電視，遂展開調查及拘捕行動。他重申，警方絕不接受任何暴力，無論涉案人身份為何，亦會依法辦事，絕不偏私。



對於將軍澳連儂牆今日(20日)凌晨發生斬人事件，警方被指執法緩慢。謝振中表示，警方指已於羅湖拘捕一名50歲男子，又指警方凌晨1時36分接報後，衝鋒隊及巡邏警員於1時40分已抵達現場。



有網民呼籲新一輪行動癱瘓機場，又發動以人鏈方式抗爭，謝指，利用公共交通作為工具，其實是變相的不合作運動，對市民造成滋擾，他呼籲市民保持理性，不要參與。



警方表示，由2008年1月至今年5月，就集體活動申請，共發出99%的不反對通知書，而今年6月至7月期間則發出95%的不反對通知書，至於與修例相關的則有84%。警方指審批活動申請會作獨立風險評估，並考慮4個法定目標，包括國家安全、公眾安全、公眾秩序及保護他人的權利與自由。



另外，警方指行動至今並有179名警員最傷，最新受傷的是一名女警，她於周日(18日)在警總執勤時遭示威者以雷射光線照射眼睛而感到不適，需送院治理，目前仍在病假當中。



對於被指於周日在西區無理截查急救員，警方澄清是因接獲有該區附近的居民報案指有不知名人士出入其住處大廈，警方到場截查13人，在無發現後已即時放所有人離開，強調並無針對任何人或團體。