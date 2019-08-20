3男女涉遊行期間禁錮女子　控方申令禁披露申訴人資料

上月7日反修訂《逃犯條例》遊行結束後，一名女子被人群誤當成便衣女警，遭人包圍要求她交出手機，期間被人拉扯。兩男一女涉嫌與事件有關被控非法禁錮罪，其中一人另被控非禮罪，案件今午(20日)在九龍城法院再訊，3名被告繼續暫時毋須答辯，控方申請將案件再押後至11月7日，以待警方進一步調查後再訊，期間不反對3名被告保釋。



不過控方聲稱，基於控罪性質及案件背景，為保障公眾及申訴人的利益，特別向法庭申請禁令，禁止被告、律師、傳媒及報章，發布或報道足以披露申訴人身份的資料，包括申訴人的姓名、出生日期、住址及職業。



3被告均對控方的禁制令申請表示反對，辯方批評控方未有具體解釋是建基於案件甚麼背景而作出今次申請。署任主任裁判官嚴舜儀則指，她也是今日始知控方有禁制令申請，遂排期於10月3日開庭審理禁制令的申請，並下令控方需於9月3日或之前向辯方遞交申請的書面陳詞，辯方亦需於9月17日或之前書面回覆控方。裁判官批准3名被告毋須出席10月3日的聆訊。



3名被告依次是31歲男子黃子隆、23歲男子吳睿哲和24歲女子蘇瑋善，分別報稱任職廚師、大專學生和教師。他們3人同被控一項非法禁錮罪，指他們於今年7月7日在旺角山東街與西洋菜南街交界非法囚禁X，對她造成不利，並違反其意願將她禁錮。首被告另被控在同日同地非禮罪。