鮮豬肉價升但旅費降　7月消費物價與6月相若

政府統計處公布今年7月份的消費物價指數，較去年同月上升3.3%，但與上月相若，剔除所有政府一次性紓困措施的影響，綜合消費物價指數7月份的按年升幅為3.2%。政府指雖然豬肉價格升幅因新鮮豬肉供應減而擴大，但其影響被旅遊費用的升幅收窄所抵銷，消費物價指數的其他主要組成項目價格壓力大致溫和，7月份的基本消費物價通脹率保持穩定。



甲類、乙類及丙類消費物價指數在7月份的按年升幅分別為3.9%、3.1%及2.8%。在各類綜合消費物價指數組成項目中，價格在7月份錄得按年升幅的類別為食品(不包括外出用膳)上升12.8%、住屋升4.0%、煙酒升2.4%、外出用膳升2.2%、交通上升1.9%。另一方面，錄得按年跌幅的類別為電力、燃氣及水下跌5.9%、衣履下跌2%和耐用物品下跌1.2%。



政府發言人指展望將來，鑑於早前新訂住宅租金回落、環球通脹溫和，及本地經濟狀況欠佳，整體價格壓力短期內應大致受控。然而，未來數月的通脹率會視乎新鮮豬肉的供應情況和價格。政府會繼續密切留意通脹情況，特別是對低收入人士的影響。