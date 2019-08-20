修例風波：外交部批外部勢力搞亂港俄　圖遏制中國

香港修例風波觸發的社會衝突仍未平息，外交部發言人耿爽周二（20日）指香港的暴力活動與俄羅斯近期多次非法遊行，都存在外部勢力介入策動。這些勢力在俄羅斯及香港的所作所為如出一轍，並引述俄國官員斥西方國家為了遏制中國而不擇手段。他又批評加拿大外長的涉港言論，指加方無權妄議香港事務。



耿爽指俄國政府有充分的法律依據處理非法遊行，令人不安的是，一些西方國家在此時跳出來指手畫腳，搞「小動作」，是典型的干涉內政行徑，是霸權主義表現。中俄在維護國家主權和安全、社會穩定、反對外部干預方面有共同訴求。



他指摘加拿大方面罔顧國際法和國際關係基本準則，屢次對香港事務說三道四，粗暴干涉中國內政。中方再次強調，香港事務純屬中國內政，不容任何國家和個人組織干預。當前中加關係已因加方無理羈押孟晚舟一事遭遇嚴重困擾，中方嚴正要求加方深刻反省錯誤擺正位置，在涉港問題上謹言慎行，否則必將進一步損害兩國關係。



中國駐英公使陳雯日前受訪時，亦談到香港局勢，批評香港一些極端分子以反修例為藉口，美化暴力行徑，又用所謂「支持民主」來掩飾非法活動。和平示威在香港從來不是問題，但不能縱容暴力。