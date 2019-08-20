天水圍醫院病床增140張　設綜合病房作紓緩治療

啟用超過2年的天水圍醫院將陸續開設新病床應付需求，新界西醫院聯網今(20日)公布新一年度工作計劃，目前只有32張病床的天水圍醫院將增設70張住院病床，連同博愛醫院轉移過來的38張病床，料整體住院病床數目增至140張。當中40張病床將用作照顧晚期癌症患者的紓緩治療及重症患者的延續護理，預計11月投入服務，料有效紓緩屯門醫院飽和服務壓力。



新界西醫院聯網總監鄧耀鏗表示，晚期及重症病人經常出入醫院，目前新界西的紓緩治療及延續護理服務主要集中在屯門醫院，有121張床提供相關服務，惟病床佔用率高達120%，已超負荷，無空間再增設新病床，因此決定在天水圍醫院開設相關服務，整合為一個綜合專科病房，方便天水圍區病人原區就醫。



該新病房除了一般病格，亦特別提供雙人及單人病格供有需要病人使用。新病房除了為晚期癌症病人提供紓緩治療，亦為一些非癌症的晚期患者，例如慢性腎衰竭、心臟衰竭、嚴重慢阻肺病患者提供延續護理。鄧相信新病房開設後，可有效紓緩屯門醫院的相關服務壓力。天水圍醫院整體可容納300張病床，料最快2年內所有病床可完全投入服務。



此外，自天水圍醫院24小時急症室服務啟用後，每日求診人次約380至400人次，有效分流到同聯網醫院服務量，目前屯院急症室求診人次較以往下跌了21%，博愛醫院亦下跌11%。新界西聯網在新一年度將增加8250個普通科門診診症名額，眼科及外科專科門診名額亦相應增加。屯門醫院放射治療服務時間亦會延長，提供多1300個額外服務人次。