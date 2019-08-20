修例風波：教育局堅決反對罷課　無需全港停課避衝突

反修訂《逃犯條例》風波持續，有網民號召全港9月2日開學日罷課，教育局今(20日)嚴正聲明堅決反對任何形式的罷課，申明教職員及學生都應以和平、理性及互相尊重方式表達不同意見。對於開學日可能發生衝突，教育局局長楊潤雄指，如發生事故或情況混亂，屆時會考慮個別學校是否停課，但暫看不到需要全港性停課。



楊潤雄表示有指引予學校處理相關事件，局方亦會與學校溝通，稱如有學生提交家長信請假參與罷課，學校需與家長溝通並表明校方立場，再以學校一貫的做法作適當跟進。楊相信老師的專業及職業操守，會保持相對中立並不會將偏頗資訊灌輸學生，若教師違反專業守則而教育局又收到投訴，當局會作出處理，情況嚴重可能會被取消教師資格。



就近日有團體憂慮開學後會出現校園欺凌問題，教育局回應指，對於校園欺凌一直「零容忍」，建議學校重新檢視校內反欺凌政策及多留意較高危學生。楊潤雄稱，會收集校內罷課師生人數的數據，以調整教育政策，但他強調，不會收集罷課師生的個人資料，亦不會因此向校方或校董會施壓。楊續指，教育局亦不會干涉校方對學生罷課的處分。

