智庫倡建全面應用教育制度　重視非學術型人才

近年應用教育漸受重視，有智庫今日(20日)發表教育研究報告，建議政府建構全面應用教育制度，以滿足社會不斷變遷人才需求。報告中形容，香港忽視非學術型人才，建議政府改善現有人力資源規劃委員會，加強跨部門合作，如將人力資源推算報告加入教育局的策略性規劃中。報告又建議優化自資院校撥款機制，提高課程競爭力等。



報告指，現時在「經濟合作及發展組織」地區的高中生在應用教育的平均參與度42%，香港僅10%至15%。香港教育制度以考試為本，家長及學生都將升讀學術型大學視為唯一出路，故報告認為香港有必要重新檢視教育制度。報告建議人力資源規劃委員會應為勞工及福利局提供平台，並與創新及科技局等交流，將結果納入教育局規劃中，確保人力資源推算反映市場變動。委員會亦應根據政府規劃和人力需求擴大特定學科學位分配。



報告亦建議整合及改善現行資助計劃，目前超過一半的副學位學生沒有資助，但幾乎所有本科學生皆受惠於各種補助計劃，報告建議針對自資院校建立一個涵蓋學士學位和高級文憑等新撥款機制，政府或可為院校提供財政支援，讓院校與業界合辦雙軌教育課程。應用學位可採用靈活的收生機制，應考慮學術科目以外的才能，強化高級文憑角色，對副學士與高級文憑資歷作更清晰區分，確立傳統學術和應用學位的升學路徑。