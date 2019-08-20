多個團體見運房局　冀施政報告解決置業及交通問題

新一份《施政報告》10月公布，不同團體最近紛約見運輸及房屋局副局長蘇偉文表達意見。公屋聯會要求政府加強協助青年置業，建議政府向市民推出首次置業資助金額，符合居屋白表申請人士，購買不多於600萬元的私人住宅物業時，房委會將提供樓價三成的資助額，讓申請人以市價七折購買私人單位，日後轉售則須向房委會繳付補價。



公屋聯會總幹事招國偉指今(20日)午與蘇偉文會面時提出，綠置居2.0計劃應在未盡用地積比的公屋項目加建綠置居單位，以粉嶺第36區第四期公營房屋發展計劃為例，在北區清河邨側加建770個單位，建議改為綠置居，讓當邨居民優先購買。居屋方面，則建議設立居屋及白居二計劃入息及資產下限，如以公屋申請中一人及二人家庭的入息及資產上限作為居屋申請下限，讓房屋階梯更明確。



立法會議員柯創盛今日亦約見蘇偉文，向政府表達4點訴求，包括重推租置計劃，幫助市民完「置業夢」；與民政局協調，增建青年宿舍，減輕青年的負擔；盡快落實觀塘單軌列車及公布東九龍鐵路線走線方案，以紓緩觀塘長年交通擠塞問題；以及擴建港鐵觀塘站及九龍灣站的月台，緩解現時觀塘線擠迫情況。