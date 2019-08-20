國泰客機冷氣出風口脫落　中「頭獎」乘客紅腫痛楚

因管理不善而在全球最佳航空公司排名榜節節下跌的國泰航空，今早(20日)一班由台北返港客機，起飛時假天花處長約1米的冷氣出風口跌落，擊中乘客頭部，令事主紅腫痛楚。國泰表示正調查事件，並向受傷乘客致歉。



旅客章小姐今早9時乘CX403從台北返港，飛機起飛時，冷氣出風口突脫落，擊中她頭部。當時機艙服務員隨即向她表示不好意思，又問乘客中沒有有醫生，幸剛好有醫生上前為她檢查，證實無大礙。當飛機抵港後，機艙服務員安排救護車，但章小姐選擇回家休息。



章回家休息期間，其家人向東網稱：「又不是遇上氣流，飛機起飛都可以有配件跌落，好兒戲，令人擔心國泰航空安全！」家人續稱，章小姐休息完，會去醫院照X光檢查。



國泰表示，今日CX403航班行程中途，機艙內的一塊假天花配件懷疑鬆脫，令一位乘客受傷，機艙服務員隨即施行緊急治理，機組人員亦聯絡救護車於機場協助。國泰表示現正調查事件，顧客關係部會聯絡有關乘客跟進。



《國泰航空，愈做愈燶》專頁： http://hk.on.cc/fea/cx/

