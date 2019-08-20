阿王辣爆：修例風波逾700人被捕　鄭若驊勿拖延檢控

政府修訂《逃犯條例》風波引發示威衝突，被捕人數累積逾七百人。東方報業集團旗下《on.cc東網》時事評論節目《阿王辣爆》主持人王國興認為，美國總統特朗普是港版顏色革命的幕後老闆，建議港府設立特別法庭，專門處理「曱甴之亂」的暴徒，並促請律政司司長鄭若驊勿再拖延檢控，否則遺臭萬年。



王國興在節目中表示，壹傳媒黎智英日前接受美國傳媒訪問，讚揚特朗普將香港修例風波與中美貿易協議扯上關係，明言希望美國可以幫助香港示威者。王直斥曱甴之亂的後台老闆是特朗普，質疑特朗普為競選連任總統，策劃香港顏色革命，又指黎是「曱甴之頭」，壹傳媒則是「造謠總公司」，呼籲市民罷買《蘋果日報》。



國務院新聞辦早前開記者會，與會學者引述《基本法》規定，全國人大常委會有權決定頒令在香港實施緊急狀態。王國興指出，廣東萬名武警部署深圳河以北，僅十分鐘可抵港，協助警方維持秩序，希望「曱甴頭」、「曱甴仔」想清楚前途，不要為特朗普政治集團賣命。



暴力示威浪潮至今，僅約一百多人被檢控。王國興建議設立特別法庭處理相關案件，否則會如二○一四年長達七十九天的違法佔領行動，至今仍有七百多人沒有受審訊。王表示，黎智英涉嫌刑事恐嚇東方報業集團（下稱「東方」）男記者，東方與受害記者十四度去信律政司，但律政司拖延逾兩年仍不處理，認為如鄭若驊繼續漫不經心，便是包庇漢奸走狗、賣國賊。



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