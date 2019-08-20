政Whats噏：保安疑遭投訴被炒　邨民阿忠各執一詞

近期社會各區都出現激烈警民衝突，多區居民都有機會親身感受催淚彈嘅威力，葵芳就係其中一區，連日來身兼當區區議員嘅立法會議員梁耀忠(阿忠)都有為邨民發聲。不過，有讀者斥「梁耀忠不代表我」，最不滿係阿忠投訴阻黑衣人入邨嘅保安員，聽落該名保安員好似無做錯喎，但阿忠就有另一個版本，今次真係口同鼻拗喇！



警方曾喺港鐵葵芳站內施放催淚彈，站外一帶嘅街道都無一幸免，唔少住附近葵芳邨嘅居民都受影響，早前阿忠就陪同十幾名居民開記者會大數催淚彈嘅影響。不過，有葵芳邨居民林小姐不滿阿忠，認為佢令外界以為代表晒整條葵芳邨，加上佢覺得起因係有人搞破壞在先，自身又感受唔到催淚彈影響，講到最大不滿係大廈保安員因阿忠投訴而要換人喎。



林小姐話駐守其大廈嘅保安員已年過60歲，幾年來表現稱職，認得所有住客，但近日就換咗人，替工話舊保安員畀人投訴而調走，她聽街坊講，舊保安員因為阻擋身穿黑衣嘅陌生人進入大廈，所以換來阿忠投訴，到依家都無再見過對方當值，唔知係咪因而被炒，大鬧阿忠做法唔合理，因為保安員無做錯，純粹趕走搞事分子，直指阿忠做法是置邨民條命於刀口，如果保安被打爛飯碗，更同阿忠成日標榜為工人發聲嘅做法相違背喎。



阿忠直認有作出針對葵芳邨保安嘅投訴，強調只係轉介居民嘅投訴，向管理公司反映邨內現象，據他了解涉事保安未被炒，管理公司只調離其原有崗位作進一步調查。阿忠更講出事件另一版本，話當時有居民穿黑衫，帶埋兩名同着黑衫嘅朋友入大廈，保安拒絕放行，要求佢哋講出寓所單位資料，但事主認為涉及私隱問題。阿忠更話邨內唔止單一名保安有問題，認為任何人嘅工作最重要合規矩，佢已經安排咗管理公司同邨民就保安問題討論喎。



今次保安事件都演變成兩個處對立面的版本，足證近期社會相當撕裂，如果社會氣氛繼續，睇怕呢類爭拗都會陸續有來囉！