修例風波：逾百居民仍聚集頌明苑管理處促交代　群情洶湧

昨日（20日）凌晨將軍澳連儂牆發生的斬人案，釀成2女1男中刀受傷，包括一名女記者，她目前情況危殆。據了解，涉案疑兇居住頌明苑嘉明閣，犯案後將兇器棄於住所附近及返家更衣，並一度「着草」返內地，於昨午經由羅湖口岸入境時被捕。



有該屋苑居民及附近街坊對事件甚表關注，且對自身安全問題感憂慮，晚上約有500人聚集在頌明苑管理處外，部分居民進入管理處，促請管理處交代為何會讓涉嫌襲擊的洪姓疑犯進入屋苑範圍，以及希望得知洪姓疑犯是否屬頌明苑居民。



至今日(21日)凌晨2時左右，仍有逾百居民在管理處外，要求處方就有關事件處理手法給予合理解釋及答覆，處方派出管理高層回答居民質詢，現場群情洶湧。



他表示理解大家關注事件，希望街坊給予時間處理，並承諾會翻看閉路電視片段作出跟進，並檢視在程序上、與及當值保安員有否盡責；又指會於星期五(23日)晚上8時，會向街坊詳細交代事件。其時有街坊反映，事發後，通宵保安員無法翻看閉路電視問題，要求交代相關指引，高層指因安全問題不能隨便開啟，有街坊不滿回覆，一度鼓譟。



高層回應該問題時表示，保安員有權即時翻看閉路電視片段，但當有街坊質疑為何昨日凌晨保安員要待警方到場，始召技工協助翻看閉路電視，與及被問到發生突發事件時，管理公司有何指引，包括誰可翻看閉路電視等問題，在場高層未有正面回應。



此外，有街坊質問為何保安員得告知，在嘉明閣21樓後樓梯，發現懷疑涉案衣物時，保安為何未有即時報警，高層認為保安員需要報警，但被街坊質問保安員是否失職。



至凌晨3時許，管理高層再承諾本周五會就有關問題作出跟進及詳細交代後，在場街坊讓其離開，2名代表登上的士，惟有街坊站於車頭拍攝2人在車廂情況，未能即時駛走。

