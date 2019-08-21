修例風波：港鐵未給明確回覆提問日期　街坊擬28日太古站再聚

本月11日有大批防暴警員衝入港鐵太古站追捕身處扶手電梯的示威者，又於出口附近施放催淚彈及向人群近距離施放胡椒彈，一批市民不滿港鐵當天的處理手法，昨晚（20日）10時許到港鐵站要求交代。



至今日（21日）凌晨，仍有數十人要求港鐵職員交代站內的清潔問題，有人要求港鐵檢測太古站的化學成分殘留並作報告，港鐵代表重申已諮詢過專業人士而作出現有的清潔安排，認為已可以清潔殘留的化學物，但群眾不滿答覆。



此外，群眾亦要求港鐵回覆警方入站時是否需要先通知港鐵、港鐵職員當時如何應對、港鐵是否有向機電署報告當日的扶手電梯事故等等，然而群眾仍不滿港鐵職員的回覆含糊。

群眾其後擬出16條問題交給港鐵職員答覆，包括港鐵如何處理警方涉嫌違反港鐵附例、如何確保站內清潔情況符合市民要求、要求提交港鐵站的環評報告、港鐵如何確保乘客安全等等，港鐵職員簽收後，公關職員及車站職員進入車站控制室商討。



過了約個多小時，車站職員凌晨3時許從車站控制室出來向在場群眾表示，收到的問題會向高層反映，呼籲在場市民留下聯絡資料，港鐵會根據資料作個別回覆，但在場市民再表示不滿，要求港鐵公開向公眾交代回覆，並給出明確的回覆日期。



至凌晨4時過後，車站職員跟公關職員商討後表示，日間會向高層反映提問，之後會透過車站通告，以及通知太古區的區議員等渠道回覆市民及街坊。街坊仍對這做法不甚滿意，並一度要求公關職員留下全名或卡片以作跟進，但不得要領。街坊最後擬定，本月28日晚上10時再到太古站要求答覆。凌晨4時40分左右，市民和平散去。