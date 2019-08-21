港大3生獲獎學金　負笈海外繼續科研

香港大學理學院化學系3名傑出學生獲獎學金資助，將負笈東京大學及美國牛津大學、加州大學柏克萊分校，修讀博士學位以及從事博士後研究，3人的研究聚焦環保健康、藥物輸送監測和治療等。其中博士生陳冠華將赴東大，他將進一步研究利用蘊藏量豐富的金屬系統，設計多功能有機金屬框架（Metal-organic framework，MOF）材料，期望研究成果能應用於處理環境污染的潛在挑戰。



3人均獲得裘槎基金會頒授獎學金，戚肇桐將赴牛津大學攻讀化學生物學博士學位，研究生物分子的化學修飾。他計劃研究的CRISPR系統，近年被科學家廣泛運用作基因體剪輯工具。透過修飾CRISPR系統的組成部份，科學家可以設計出基因螢光探針作為針對基因缺陷及相關疾病的檢測工具。他期望研究成果可以為現有的科學及醫學問題帶來嶄新答案。



另一獎學金得主鍾凱婷會往加州大學柏克萊分校攻讀博士學位，並進行催化方面的研究。她有志發展成一個有責任感和前瞻性的科學家，並利用自己豐富的知識，批判性思維和全球視野去解決新的科學難題。



裘槎博士生獎學金涵蓋修讀課程的來回機票、學費、醫療保險和其他開支津貼，裘槎博士後研究獎學金涵蓋前往研究學府的來回機票、研究期間的醫療保險和其他開支津貼。