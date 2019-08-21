警壓力爆煲　學者倡訂辱公職人員罪

警務人員壓力爆煲，社會應探討訂立侮辱公職人員罪。有警員涉虐打男疑犯，引起社會關注，有學者指，警方過去兩個多月調動大批警力處理反修例示威，只剩下小部分警員處理日常警務工作，兩者同樣壓力爆煲，當遇上市民挑釁或遭粗言穢語「問候」，容易出現心理扭曲，作出反常行為。



理工大學專業及持續進修學院講師陳偉強表示，警員涉虐打疑犯肯定是不對，但指近日有大批警員被調往前線處理示威，且經常遭暴力示威者挑釁，情緒難免受到影響。至於在地區工作的警員，工作量亦因此大增，若遭市民以粗口問候，令心理情況出了問題，警隊管理層應多關注警務人員。此外，社會亦是時候討論侮辱公職人員罪，像外國一樣，令執法人員知道一旦遭不禮貌對待或「捱罵」，亦有法例可保障他們，減少衝突及平衡心理。



警察員佐級協會主席林志偉亦指，今次屬個別事件，涉事警員的行為不能接受。不過，他指警務人員面對極大工作壓力，尤其是近月處理遊行示威，需長時間工作，經常遭示威者挑釁，加上擔心家人受到滋擾及起底，令同袍飽受煎熬，他期望政府盡快訂立侮辱公職人員罪。