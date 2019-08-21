綠色先鋒：鳥遷成畫　用筆定格回憶

「東來萬里客，亂定幾年歸？腸斷江城雁，高高向北飛。」以杜甫的《歸雁》為例，鳥兒傲翔天際的畫面常為古代騷人墨客的創作題材，而每年候鳥春秋遷徙的壯麗場景更令人嘆為觀止。別以為香港這彈丸之地難以觀此奇景，事實上每年11月至翌年3月均會有大量候鳥取道香港，吸引不少龍友拍攝美態。而為了讓更多人提高對雀鳥的認識及觀鳥的興趣，香港觀鳥會日前邀請畫家教導公眾畫鳥，透過筆觸勾勒雀鳥以感受其美態。



一點水，一點顏料，一支筆，紙上輕輕一抹，雀鳥身軀線條儼然成形。再用橙黃色顏料畫出腹部和喙，一隻藍翡翠鳥即躍然紙上。畫家蔡逸俊向一眾學員示範如何用水彩展現藍翡翠鳥的神態，對蔡而言，透過畫筆重現雀鳥的神態有其特別魔力，而水彩這種顏料的流動性，更可令畫作出現不同驚喜。只見蔡示範過後，學員們紛紛拿起畫筆嘗試繪出一隻隻藍翡翠鳥。



蔡過去不時繪畫花朵植被，但嘗試畫鳥後便不能自拔，深深迷上雀鳥的美態，並希望用畫筆一一呈現。蔡認為，不少人會攝影雀鳥，但未必經常重溫相片，若是把鳥繪畫出來，則能把創作者的回憶及故事在紙上定格。是次授課希望更多人能感受畫鳥的樂趣，同時讓大眾多留意身邊美好事物。



除了畫畫環節，香港觀鳥會亦向參加者提供有關候鳥的資訊。香港觀鳥會項目主任孫敏瓊表示，香港位於東亞澳大利西亞遷飛區，加上擁有具豐富魚獲的濕地，對許多遷徙中的候鳥來說是理想的加油站，故每年都有不少候鳥來港覓食。孫又指，不少港人喜歡觀鳥，而觀鳥其中一環就是辨認雀鳥，透過是次繪畫活動，可讓參加者更留意雀鳥特徵，有助大眾認識雀鳥。



學員郭小姐認為畫鳥頗具挑戰性，因為要用顏料描繪出雀鳥神態並不容易，而是次活動亦令她有更大動機留意香港雀鳥。現正就讀小學的Bryant亦是參加者之一，雖然年紀小小，繪畫的雀鳥栩栩如生，他指雀鳥飛行時的形態甚是吸引，惟他亦理解不少雀鳥正面臨各種威脅，希望將來可為保護雀鳥出一分力。

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