探射燈：極端方法惹反效果　應找專業意見

不少女性視減肥為終身任務，近年更有年輕化趨勢。有精神科醫生直指，扣喉屬錯誤的減肥方式，批評極端減肥方式與社會風氣有關，建議進食失調者尋求專業人士協助。



「暴食、扣喉都係極端方法，最後減唔到肥，更會有反效果。」精神科專科醫生丁錫全指，一般進食失調症患者將感情煩惱等不開心的情緒歸咎於體形肥胖，以為減肥後可改善問題。患者起初會使用「跳餐」、「代餐」等減肥方法，嚴重會失控狂食，並因感到內疚而扣喉，形成惡性循環，甚至產生抑鬱情緒。



丁續指，社會風氣推崇瘦等於漂亮，令不少女性渴望減肥瘦身，如舞蹈員、空姐、護士等職業尤其注重身形及體重，較容易患有進食失調症。



他又指，過往有研究顯示，本港逾30%女中學生有進食失調症病徵，情況令人關注。他建議，患者可尋求營養師及醫生等專業人士幫助，培養健康飲食習慣。

-----------------------



《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！



立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！



遊戲下載：https://goo.gl/i2t1yj

