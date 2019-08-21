探射燈：扣喉神器減肥　少女恐致不育

近日內地流傳以催吐方式減肥瘦身，包括用各種方法引導、促進嘔吐，甚至以網購熱賣的塑膠軟管「扣喉」，賣家聲稱每月至少可減5公斤，吸引不少未成年少女躍躍欲試。醫生擔心催吐可致胃液腐蝕食道，長遠易導致胃炎，甚至影響生育及致癌。有本地關注團體指近年進食失調求助個案中，年紀最少只有11歲，亦有求助者坦言曾以塑膠管催吐。



催吐近年流行於各大社交平台，其中用塑膠軟管催吐的方式漸漸興起，聲稱比起用手扣喉更為有效，方法是使用塑膠軟管從口腔插進喉中，沿食道將膠管的一頭吞嚥至胃部，將食物導流出體外。



在內地網購平台輸入「催吐」字眼，亦可輕易找到此類塑膠軟管，每條只需約人民幣30元（約34港元）。產品聲稱有嚴格把關，對人體完全沒有傷害，月銷數百條。店主教路，每條塑膠喉管可用1星期，因為被胃酸腐蝕而需更換，只需要每次餐後催吐2至3分鐘，1個月就能瘦10幾斤（每斤約500克），即使年紀小至14歲已可使用，不乏香港客人購買。



但內地1名藝校考生為迎接考試，不惜用近8個月時間，用膠管催吐的方式，從85公斤減到35公斤，導致其厭食和暴食症狀交替發作。另1名年僅14歲的女童，更因沉迷催吐，導致體內電解質不平衡。去年8月，南韓1名19歲少女為了減肥常常在進食後催吐，重複多次後，因電解質不平衡而在家中猝死。



香港進食失調康復會中心主任何嘉慧表示，該會接獲進食失調症求助患者，年齡介乎11至30歲，無論是暴食症或厭食症患者均有可能出現催吐行為，暴飲暴食後多會以扣喉催吐。



她指有個案亦以塑膠軟管催吐，並指催吐會帶來不少副作用，包括腮位發脹、蛀牙、手指皮膚潰爛、眼睛爆微絲血管等。要改善因進食失調對身體造成的影響，她建議患者進行心理輔導，找出壓力成因，才是治本之法。



家庭醫生關嘉美表示，反覆的催吐行為會傷及食道和胃部，嚴重更有可能造成食道炎、胃炎、食道撕裂等，長期胃酸反芻更有可能引致胃部癌細胞產生和病變，電解質不平衡致心跳不穩和暈眩等。關直指，長期的催吐對青少年影響不容小覷，會因營養失衡而導致發育不良，影響免疫力，甚至女性的生育能力。

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