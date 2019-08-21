特朗普：總要有人和中國對抗　蓬佩奧重申對港立場

美國總統特朗普周二（20日）否認國家步入衰退，強調美國「距離衰退很遠」，但認為就算會令美國經濟短期內受到傷害，他也要在貿易上和中國對抗，因為「北京已欺騙華府很多個十年」。



特朗普在美國國務院宣布正式批准對台軍售前數小時發表這段措詞強硬的言論，勢必觸動北京神經。他在白宮和到訪的羅馬尼亞總統約翰尼斯（Klaus Iohannis）會面前見記者，當他被問及向中國貨品徵收巨額關稅時，他說：「總要有人抗衡中國，這是必定要做的事，唯一的分別是我正在做這事情。中國從這國家得益了25年，可能比這更長時間，所以這已差不多了。無論對我們國家是好或短期內更壞，長遠來說總要有人做這件事。」



國務卿蓬佩奧向消費者新聞與商業頻道（CNBC）透露，美中兩國貿易官員預期會在下周或10天內通電話，之後相信會面對面開會。不過他重申特朗普的立場，強調如果香港的示威以暴力方式結束，重演天安門事件，兩國要達成貿易協議將更加困難，他希望貿易談判有進展及香港的問題以和平方式解決，這樣對美中來說都是最好的結果，並呼籲北京政府履行在香港落實一國兩制的承諾，以及尊重港人示威的權利。他又強調美國的重要企業在香港有很多利益，如果事情不能和平解決，將會對香港造成重大影響。



中美貿易戰開打，全球震動，即上東網專頁

http://hk.on.cc/fea/tradewar/



