Dr.東：蘋果藍莓含類黃酮　日攝500毫克可防癌

俗語說「一日一蘋果，醫生遠離我」，究竟一日一個蘋果真的足夠嗎？澳洲一項大型研究發現，多吃蘋果、橙及藍莓等蘊含豐富類黃酮的食物，可以有效降低癌症及心血管疾病的死亡風險，因為類黃酮可減低炎症及改善血管功能。不過研究指每日至少要從食物中攝取約500毫克的類黃酮才理想，食物種類亦要多樣化，因此只吃1個蘋果並不足夠。



澳洲伊迪斯科文大學的研究指出，飲食習慣與癌症及心血管疾病等息息相關，2013年全球780萬宗死亡個案，便是與攝取蔬果不足有關。研究團隊為了解飲食與患病風險的關係，分析5萬3千多名丹麥人的飲食習慣長達23年。



研究發現，患病的死亡風險與類黃酮攝取量有關，當中每日攝取類黃酮約500毫克的人，死於癌症及心血管疾病風險最低，風險比一般人平均減少了36%，當中死於心血管疾病風險降低了38%，死於癌症風險降低36%。



飲酒及吸煙人士攝取類黃酮的保護效果最明顯，可有效減低炎症及保護心血管，不過研究學者強調，攝取類黃酮並不能為這兩類壞習慣人士完全抵銷死亡風險，因此戒煙及戒酒依然是最有效方法。



那麼五百毫克的類黃酮相等於多少個生果呢？研究學者不建議從單一食物中攝取類黃酮，因為類黃酮有多個種類，因此食物要多樣化，舉例1日之中飲1杯茶，再吃1個蘋果、1個橙、100克藍莓及100克西蘭花，就已經可從中攝取到高達500毫克的類黃酮。此外，士多啤梨、車厘子、葡萄、紅蘿蔔、黑豆及番茄等，亦蘊含豐富類黃酮。



根據香港癌症資料統計中心數據，本港2016年共錄得約1萬4千宗癌症死亡個案。衞生署資料亦顯示，本港每5宗登記死亡個案中便約有1宗死於心血管疾病。雖然遺傳、基因及年齡增長等這些不可改變的風險因素無法控制，但可透過控制體重、戒煙、戒酒及控制「三高」來減低可變的患病風險。



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