網民熱話：外傭瘋狂飲咖啡　僱主吃不消網上求教

聘請外傭，僱主提供伙食是必然，不過若外傭是瘋狂咖啡迷，又未必每個僱主都可接受。近日有僱主表示外傭非常愛喝咖啡，令家中的咖啡被極速掃清，令其非常無奈，於是向一眾網友求助，希望有辦法減輕咖啡的負擔。



網民Yan Dai前日（19日）於Facebook群組「外傭僱主必看新聞訊息」發文指，家中外傭10多天飲完兩袋咖啡，當中數量不少，甚至指定僱主要購買某隻咖啡品牌，「今日叫我買，點名要XXX」，自己不得不上網求助。事主指自己「第一次請姐姐」，又問網民「大家會否無限提供咖啡畀工人」，「有甚麼方法不用提供咁多」。



網民看過後紛紛獻計，短短數個小時便累積超過200留言。有人覺得「咖啡好平，唔使咁計較」，也有人指僱主可主動提供，但需看姐姐表現，「我有主動提供，一日一包。咖啡係extra，佢做得好就冇所謂，唔好嘅就只係基本早餐就ok」，也有網民指姐姐要喝甚麼自己負責，僱主要表明立場，「包係人情，同工作表現好先有，唔係老奉」。



網民有話說

Deslyn Kung：唔好縱壞佢哋，依家要咖啡，遲啲唔知要乜

Lydia Chen：我從來不理會這些事情，免得寸進尺

Elaine Cheng：我工人好好，全冇要求，係我自願提供。

Ling TG：要佢自己畀錢買



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