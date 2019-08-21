水警海關破獲今年最大宗走私案　檢值逾1220萬元貨

水警及海關人員於過去兩星期發現香港西北后海區懷疑有走私活動，經一輪監視後，水警總區特遣隊、水警小艇分區、水警西分區聯同海關海域聯合特遣隊，於本周一(19日)晚上約10時在后海灣一帶展開反走私聯合行動。



水警小艇分區指揮官周信偉表示，當時於潮汐塘附近發現5名可疑男子，他們在附近的沼澤區循溪澗、泥路前往潮汐塘；同時，人員於輞井河發現一艘懷疑參與走私的快艇及一輛5.5噸貨車。司機將貨車駛至潮汐塘，會合該5名男子後，立即將車上的貨物運上快艇。人員見狀立即展開拘捕行動，涉案走私客立即棄貨跳上快艇，沿輞井河經過縱橫交錯的水路駛至尖鼻咀河口，高速往內地方向駛去，整個過程不足兩分鐘。



尖鼻咀附近有水警展開追截，惟礙於現場環境、光線、有蠔排等障礙物，加上水深不足，令追截行動非常困難。



執法人員其後在現場檢獲共83箱懷疑走私貨物，包括約50個手袋、約9500部舊手提電話、約11,500件電腦記憶體、約300部平板電腦、約60隻全新智能手錶及約2000件手機配件，總值共約1,220萬港元，並且在該輛輕型貨車上檢獲約15萬港元及小量外幣現金。海關海域調查組指揮官梁耀文表示，2019年至今，海關與水警聯合破獲11宗涉及電子產品走私案件，是次行動檢獲貨值為最大一宗。



據悉，是次走私方法有別不同，過往走私客會將貨物運至碼頭，然後將貨品搬上快艇。而今次案件中，走私客用貨車運貨運往偏僻地方，利用小河及小型船隻透過迂迴水澗，將貨品運往內地，以逃避執法人員監察。



案件現交由海關繼續跟進。根據《進出口條例》，任何人若輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可處罰款200萬元港及監禁7年。

