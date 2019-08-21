父遭私刑虐打　子轟警無心調查要事主自行搜證

一名涉嫌襲警被捕的62歲鍾姓疑犯，6月在北區醫院病房內疑遭兩名軍裝警員「濫用私刑」虐打，過程被閉路電視拍下，警方昨(20日)在事件曝光後才拘捕2名現職警員及1名已辭職警員。事主長子鍾先生今早(21日)在電台節目表示，其弟早前向投訴警察課投訴時，有清楚說明事發地點，並提及病房內有閉路電視，質疑警方沒主動索取閉路電視，是無心調查。



鍾批評投訴警察課「唔夠認真處理」，負責接投訴的警員，記內容與其弟所說有不符之處，強調其弟肯定有向對方說過病房有閉路電視，但對方無寫下來，「唔知係咪覺得查警察所以唔積極」。



鍾表示，事發後不敢讓媽媽看涉事閉路電視片段，他每次看到也「頂唔到」，他曾陪同父親兩次前往警署，都感覺父親很害怕警察、不敢正視，擔心在警署受更嚴重虐待。他指父親曾向護士查問得知病房內有閉路電視，相信涉事警員都聽到，之後沒再打父親。他對於警方昨聲稱，不知道房內有閉路電視的說法感到憤怒，指警方的職責是調查，卻要市民自行搜證，未符合市民期望。



他又指，父親受到不人道的酷刑對待，感到受屈辱和難受，心理傷害至今未愈，認為警方以涉嫌「襲擊致造成實際身體傷害」及「串謀襲擊致造成實際身體傷害」拘捕3人，不足以反映事件嚴重性，現最希望涉事警員被定罪，暫不會考慮索償問題。



協助事主的立法會議員林卓廷認為，向醫院查詢有否閉路電視片段，是調查的基本要求，警方卻沒如此做，是明顯無心查案，若家屬不主動向醫院索取片段，有關證據可能已被刪除。他亦批評警方指未能聯絡事主及家人的說法是推卸責任，因警方早已拘捕事主，有其聯絡方法及地址。