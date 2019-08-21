修例風波：旅客量急跌40%　陳茂波料第三季經濟更差

反對修訂《逃犯條例》的示威衝突持續，加上經濟增長動力放緩，政府早前決定「派糖」，推出191億港元紓困措施。財政司司長陳茂波今早(21日)出席電台節目時表示，香港經濟內外交困，自去年開始經濟增長動力一直放緩、拾級而下，加上今年7月及8月旅客量大幅下跌，由本月1日至16日，旅客量首周約跌33%，第2周跌超過30%，最近一周擴大至跌近40%。旅遊相關行業受影響，加上近期社會事件令市民心情不佳，影響消費意欲，估計今年第三季經濟表現會更差，希望香港本身的困難可以早日過去。



對於經季節性調整的失業率由4月至6月的2.8%，上升到5月至7月的2.9%，陳指需要警惕，認為旅遊、餐飲和建築行業的失業情況尤其嚴重，指出經濟情況不好，失業率可以迅速上升，不敢掉以輕心。



陳續指經濟情況嚴峻，基層、中產和中小企受壓最大，因此要推出支援措施協助，幫助他們減輕經營成本，如免牌費及新中小企貸款計劃。他又指，會在僱員再培訓計劃中提升員工的技能及補貼。



他透露，上周六(17日)曾經到訪街市，有檔戶表示支援措施有幫助，但營商環境更為重要，他希望香港能盡快停止暴力，令商戶可如常營業。