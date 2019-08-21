條例風波：港人憂前景移民馬來西亞　今年251宗申請

香港反對修訂《逃犯條例》風波未有平息迹象，各界深表憂慮。英媒周三（21日）報道，馬來西亞政府本年已收到251宗來自香港的移民申請，去年則有193宗獲批。有房地產經紀預計，馬來西亞及泰國將從香港的政治風波中獲益。



資產顧問公司表示，港人近期對申請「馬來西亞-我的第二家園」（Malaysia My Second Home，MM2H）計劃的興趣增加。該計劃由馬來西亞旅遊部規劃，對象是外國有錢人。一旦申請獲批，申請人將獲發可續簽及多次入境的居留簽證，並可購買價值100萬令吉以上（約188萬港元）的物業及擁有汽車。但申請人須獲得工作許可，才能從事全職工作。



MM2H主管阿拉賈夫雷（Sharifah Ikhlas Aljaffree）表示，香港的推力令馬來西亞成為其中一個最佳的居住選擇地。她又指，馬來西亞是一個友善的國家，生活成本維持在合理水平，加上醫療在內的生活質素高，而且有穩定的政治經濟局勢及優良基礎建設。截至周二（19日），MM2H已有來自各地的3500宗申請，但暫未有申請獲批，去年則有6279宗申請。