修例風波：Fb等刪專頁帳戶　華官媒嘲美式言論自由

香港反對修訂《逃犯條例》風波，至今已成為國際關注事件。針對社交網絡平台Facebook及Twitter周一（19日）以散播關於香港示威的虛假訊息、相關帳號由中國官方主導為由而「刪號」，中國官方媒體周二（20日）深夜發表評論文章對相關舉措提出質疑，並嘲諷是「高級黑詮釋美國『言論自由』」。



文章質問Fb及Twitter列舉封鎖及刪除帳號的例子，是根據甚麼認為是「虛假訊息」，又指所謂的激烈評論在互聯網比比皆是，反問道：「為甚麼它們就是特別需要給封號處罰呢？」



文章指出，美國號稱是言論自由的國家，對於不觸犯法律的言論都應給予保護，「（例子）只是在價值取向上和香港示威者是對立的」，而上述的兩個網站平台的行為，「是否意味着它們只保護支持示威的激烈言論，而要剝奪反對示威者的言論權利呢」；文中語帶嘲諷地說，美國輿論場給外界相對寬鬆的印象，但Fb及Twitter的行為讓人看到寬鬆是「定向的，而非普惠的」，批評美國的社交網站可以公然歧視「政治不正確」的言論，直至消音處理。



針對上述社交網站指控被刪除的帳號是中國政府操控，文中質疑為何沒有給出「可靠證據」，並指民間的輿論機構與政府有着千絲萬縷的關係，相關網站如何分辨是「政府行為」還是「民間行為」，直言封號「十分粗暴」而且理由荒謬，「十分清晰地印證了這不是一次基於規則的管理，而是赤裸裸的意識形態行動」。



文章最後以內地記者付國豪日前在香港國際機場被非法禁固和毆打為例，指出一些人在Fb及Twitter散布他是「中共國安人員」的謠言，但相關社交網站沒有進行任何的規管，而且也沒有刪除冒充中國官媒負責人的虛假帳號和推文，「Twitter清理它們了嗎？」



此外，內地官方電視台也在同日深夜發表一段配圖簡報，評論香港就修例風波引發的連串示威和衝突事件，寫道：「亂港分子的暴力行為，使香港面臨着嚴峻的局面。但是，他們再鬧，也翻不了天！」