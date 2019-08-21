無業漢勒索人妻　官斥謀殺事主靈魂判囚8月

無業漢透過交友程式結識已婚婦人後，在平安夜和聖誕節一連兩日與她性交，但因在拆禮物日沒有回覆她，結果不足一星期便「畀女飛」。無業漢事後涉嫌聲稱擁有她的出浴裸照，並揚言會向她的丈夫和她子女的學校公開兩人偷歡事件，要求她借出1萬港元，事後被控勒索罪。被告劉啟邦(37歲)今(21日)在九龍城法院被裁定罪成，裁判官斥其行為令事主活在惶恐之中，無法招架，是謀殺事主的靈魂，判被告入獄8個月。



裁判官裁決指，被告辯稱案發時只想向事主X借錢，他雖曾威嚇會公開二人關係，強調與借錢無關。裁判官直斥被告砌詞狡辯，依常識都知道不會在借錢時談及親密關係，故被告目的明顯是要X不安並就範。裁判官接納X是可靠證人，裁定被告罪成。



辯方求情稱，被告雖有數項案底，但性質與本案不同，本案情節在同類案件中亦不算嚴重，希望法庭輕判甚至判被告緩刑，讓他重投社會，重新做人。



裁判官指，此類用性接觸紀錄勒索伴侶的行為非常嚴重，須判阻嚇刑罰以儆效尤，加上被告不認罪，令X需上庭憶起不快記憶，故判他入獄8個月。



控罪指，被告劉啟邦於去年12月28日至同月31日期間，以恫嚇方式要求30多歲的女事主X交出1萬港元。根據控方案情，被告與X於去年12月中透過手機通訊軟件WeChat認識後，兩人相約在平安夜外出。在約會後，被告邀請X到他的家，最終兩人在被告睡房內性交。X在聖誕節早晨離開，並在同日再上門與被告性交。