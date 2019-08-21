修例風波：法工委斥示威者砸打傷人　將被依法懲治

香港反對修訂《逃犯條例》風波持續，全國人大常委會法制工作委員會（簡稱「法工委」）發言人臧鐵偉，周三（21日）在北京舉行的記者會上，批評香港一些違法犯罪暴力分子公然打砸立法機構，暴力襲警，肆意毆打無辜群眾等嚴重犯罪行為，直言滋事者都將受到依法的懲治。



被問到法工委會否考慮研究香港政治體制改革，包括特首的產生辦法及立法會組成等。臧鐵偉回應指，「831框架」是全國人大常委會通過的具有法律效力的決定，並指香港事務的處理必須在憲法、香港基本法和相關法律規定框架內，在法治軌道上予以解決。



除了官方部門表態，官方電視台周二（20日）深夜發表一段配圖簡報，評論香港就修例風波引發的連串示威和衝突事件，寫道：「亂港分子的暴力行為，使香港面臨着嚴峻的局面。但是，他們再鬧，也翻不了天！」



另有官媒發表評論指出，香港連串極端暴力事件甚至出現「恐怖主義」苗頭，背後都有「影武者」和「藏鏡人」，斥責反對派和激進勢力不斷勾結外部勢力、企圖引狼入室；文中又指，香港局勢依舊危險、嚴峻，當務之急和壓倒一切的任務，就是止暴制亂、恢復秩序，不能靠向反對派妥協退讓，也不要指望中央會在原則問題上讓步。