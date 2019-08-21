修例風波：真道教師發咒警論　校方已向教局交報告

真道書院助理校長戴健暉上月在社交平台發表咒罵警員的言論，包括「祝福」警員的子女「過唔到7歲」、「死於非命」等。該校事後已發表聲明指戴的言論純屬個人意見，校董會對言論引起不安深表遺憾。至前日(19日)，香港華人基督教聯會真道書院的官網再上載由校監鍾嘉樂署名的聲明，指校董會召開緊急會議並據該校既有程序及規章，成立「專責委員會」嚴肅跟進，經委員會深入了解及商討後，向校董會提交報告，而有關報告亦已呈交教育局。官網上該校的架構表，已見不到戴健暉的名字。



教育局局長楊潤雄昨(20日)在記者會上指，戴在網上發表絕對不合適及錯誤言論，指社會對老師的品德有很高期望，且是學生榜樣，一言一行都需小心，指出校方已就此個案進行調查及有一系列跟進行動，並已向教育局報告，局方會按照報告及相關資料，亦會就該老師的專業操守問題作評估，而評估尚未完成。



楊續指，涉事老師是註冊老師，而當局負責相關的註冊事宜，會考慮是否「需要響佢個註冊上面做一啲嘢」，又形容此非輕易的決定，會小心考慮。他又指，校方在報告中指會採取一些行動，惟學校作為僱主，對其僱員的跟進行動，適宜由校方直接向其持份者解釋。