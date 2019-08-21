修例風波：無裝備硬食催淚彈　藥劑師籲關港鐵站清洗

因反對修訂《逃犯條例》的集會及示威活動持續，至今警方為驅趕示威者已施放超過1800枚催淚彈，受影響的市民愈來愈多。香港藥劑師學會建議市民自備沾有稀釋梳打粉及水的毛巾，掩蓋口鼻，有助中和催淚煙的酸性。



工會主席張尹思引述委內瑞拉催淚彈專家Monica Krauter的意見指，催淚彈會釋出不同的有毒化學物質，包括光氣、氮氧化物、氯氣和一氧化碳等。其主要化學物的活性可以持續5天，若在室內如港鐵站施放，化學物有機會依附在站內物件、牆壁、天花板和地面，甚至進入抽風系統，難以清洗，故催淚彈禁止在室內使用。



張續指，縱使距離葵芳站施放催淚彈的日子已超過一周，但認為港鐵仍應關閉車站進行大清洗。而在港鐵站或車路施放過的催淚彈亦可能已隨鐵路或其他交通工具在社區擴散，故在施放催淚彈後亦應關站或進行清洗。



張建議沒有防毒面具等裝備的市民，可以開5%的梳打水，即12.5克梳打粉(約3小匙)，加約250毫升的清水稀釋搖勻，之後浸濕毛巾掩蓋口鼻，亦可戴泳鏡及穿着可遮蓋四肢及頭髮的衣物，減低皮膚接觸催淚煙的機會。她又指，市民可以將浸過梳水的毛巾放在緊閉的門窗邊緣，亦可以有效防止催淚煙進入室內及對人體的影響。