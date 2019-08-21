偽造「死者」死亡證索500萬人壽賠償　懷孕內地婦候懲

內地婦以一名山西漢的人籌保險保單受益人身份來港提出申索，指山西漢在內地因突發性心肌梗塞身亡，更提供由他的僱主榆次供電局實業總公司、社會衞生服務中心及公安局派出所所發出的死亡證明，要求保險公司賠償500萬港元。幸保險公司發現「死者」因隱瞞病歷而沒有發放賠償。廉政公署調查後，發現供電局從未發出死亡證，而「死者」的多名同事亦證明他仍然「生勾勾」。



34歲被告劉芳，於今年2月入境時被捕，她今(21日)於區域法院承認一項串謀詐騙罪，由於她懷有身孕，法官將她還押至9月17日，等候其背景報告及醫生報告後判刑。



控罪指，被告於2016年5月至8月，串謀侯珍練及唐偉鳳，詐騙大新人壽保險有限公司(現稱泰禾人壽保險有限公司)，訛稱侯已經死亡，要求「大新」向她支付身故利益。



案情指，侯在2015年透過「大新」的經紀唐偉鳳，先後投保兩份人壽保險，受益人均為被告。據被告被捕後供稱，她在2016年5月於山西跟侯及唐二人商議好，虛報侯死亡去提出500萬港元身故申索。被告並取得侯工作的供電局、所住小區的衞生服務中心及公安局派出所的證明，證明侯於2016年5月因突發性心肌梗塞死亡，並已安葬。



2016年6月3日被告由唐陪同來港向「大新」提出申索。惟「大新」處理其申請時，發現侯隱瞞了其醫療紀錄，故判定其申索無效。之後廉署介入調查，進一步揭發供電局未曾發出過侯的死亡證，且有不少同事都表示在2017年都見過侯，證明他仍然在生。



律師求情時指，侯可算是被告的老闆，她在侯經營的公司擔任管理工作，後來公司資金短缺，唐跟他們說可代辦貸款，後變成了騙保險勾當。律師強調，被告為人單純，易被說服及受操控，她只是依侯唐二人指示行事。而最終唐所說的貸款申請不成，公司倒閉，她要孭起公司900萬人民幣債項，還給唐游說了買昂貴保單。



但法官指案情嚴重，被告在案中的參與程度及角式極為重要，必定會判處監禁，但要先看報告才決定刑期。