修例風波：港鐵聘專家分析殘留催淚煙　元朗站清客疑違規

警方在多個港鐵站站內及附近施放催淚彈引發爭議。港鐵工會表示，港鐵將聘請專家分析殘留催淚氣體成分。工會又指，近日前線員工處理在港鐵站發生的公眾活動時遭到侮辱和欺凌，促請港鐵嚴格執行附例，保障前線員工。



港鐵管理層今日(21日)舉行溝通會，與多個港鐵工會代表會面，就近日在港鐵站發生的公眾活動引發的問題交換意見。出席會議的香港鐵路工會聯合會主席林偉強表示，會上有人擔心殘留在葵芳站的催淚氣體成分，會危害員工及乘客健康，管理層回應指會繼續加強清潔通風系統，又會聘請外間專家，分析殘留的催淚氣體成分會否影響員工及乘客健康。



另外，針對上月元朗站發生白衣人襲擊市民事件，當時車務控制中心要求在該站的列車「清客」。有港鐵工會於會議上，要求管理層檢討有關現時發生緊急事故的處理程序是否繼續適用。工會指，港鐵每年都會與警方及消防進行演習，包括各種緊急情況，而根據既定處理程序，一旦車站發生緊急事故，列車不應該在相關車站「清客」，反而盡量讓當時在月台等候的乘客上車，接載乘客離開相關車站。



而其後抵達的列車則應該「飛站」，而車站職員亦應盡快疏散逗留在車站大堂的乘客，然後撤離。工會質疑當日車務控制中心是否有人違規，安排列車在元朗站「清客」，導致有乘客受傷。