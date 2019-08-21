內地供港活豬少致豬價飆　買手倡從其他地區輸入

受非洲豬瘟疫症影響，內地供港活豬數量持續偏低，昨日(20日)僅1200多頭內地豬輸港，導致活豬拍賣價算至每擔4200多港元。豬肉買手指，該價格是過去50年來最貴，又指現時香港活豬僅靠內地輸港，貨源單一，一旦內地出現豬隻疫症會嚴重影響香港豬肉價格，促請政府研究從其他地區輸入活豬。



根據食環署網頁資料，昨日內地有1249隻活豬輸港，加上295隻本地豬，活豬供應總數為1544隻，而昨日活豬的平均拍賣價為每擔4254港元，最高拍賣價更見每擔4711港元。



香港豬肉行總商會理事長許偉堅表示，該拍賣價是過去50年來最高，主要是因活豬供應嚴重短缺。他指，平常7至8月份，香港每日需要3800至4000隻活豬應市，但由今年5月尾至今，香港及內地爆發非洲豬瘟，令供應量只達需求量約40%。他形容，現時每斤瘦肉零售價已升到100至120港元，生意難做，業界瀕臨崩潰邊緣，有肉檔工人出現開工不足狀況。



許認為，現時香港只單一依靠內地將活豬輸港，不像上世紀80年代般，印尼、菲律賓及越南等地亦有豬隻供港，因此一旦內地活豬供應受影響，便會即時大幅推高香港活豬價格。他認為政府應研究如何從其他地區輸入活豬。