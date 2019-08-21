每日一片：貨Van路口落客　巴士「擺尾」掃出馬路

職業司機為求便利，有時會選擇在不適當位置停車或落客，不過此舉隨時為自己招來無妄之災。近日有車Cam就拍到一架客貨車在巴士總站附近讓線位停車落客，結果被轉彎的巴士掃出馬路。



事發於本周日(18日)上午約9時，現場是西貢惠民路方向，由於處是巴士總站巴士出入必經之處，加上正值周日，故此現場交通頗為繁忙。片段開始，一架相信是出租貨客車停在駛出惠民路地下劃有強制停車的白線上落客，而隨後巴士正準備駛出惠民路，未知是否受盲點所阻又或是判斷錯誤，當巴士駛出後，車尾掃向客貨車車尾，衝力下，客貨客被撞至衝出馬路，正在車身旁的乘客及司機亦被嚇一嚇。不過巴士車長似乎未察覺意外發生，繼續開車離去，而相信是客貨車的司機一度追上前叫喚車長，由於片段在此結果，未知最後如何收科。



客貨車雖然被撞，但卻得不到網民同情，「嗰度可以落車咩？」「呢度落客已經有問題，仲要唔打死火燈，咁都抵死！」「抵畀人撞啦，喺嗰度停車」。不過亦有人認為巴士車長亦有錯，「等多陣都唔得？人哋落個客啫，呢啲根本就唔係專業司機！」甚至指「呢位車長駕駛技術十分差」。