修例風波：將軍澳斬人案　范國威批警方選擇性執法

反對修訂《逃犯條例》觸發連串風波，日前將軍澳更發生「連儂牆」斬人案。身兼西貢區議員的立法會議員范國威批評，事件反映特首林鄭月娥縱容警方選擇性執法。他指，有市民冒個人安全危險跟蹤涉案疑犯搜集證據，批評警方未有履行職責深入調查事件。



范提到，將軍澳斬人案的疑犯曾在犯案後離開香港，認為如警方第一時間處理，例如在涉案地點附近追查，便不會令疑犯有機會離開香港。他批評警方選擇性執法，對示威者使用過多武力和濫捕，但對元朗「白衫人」則只以較輕罪名拘捕，甚至未有拘捕在北角和荃灣襲擊市民的人，擔心暴力事件再次出現。



荃灣區議員譚凱邦則表示，元朗白衫人襲擊事件發生至今已1個月，被捕人士仍未有提堂，令人有感襲擊市民是沒有後果。



下周日(25日)有市民發起「荃葵青大遊行」，於荃灣和青衣一帶遊行，譚稱有荃灣居民向他反映有黑社會在二陂坊一帶活躍，會與當區警方聯絡討論，但不會寄予厚望。另外，對於政府會設立溝通平台，范國威認為平台純粹是為溝通而溝通，只是拖延策略，又指如政府不回應五大訴求，香港情況只會繼續亂下去。