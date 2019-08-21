權豐豬油廠申覆核求撤銷遷出令　高院拒批訴訟許可

政府為擴建石湖墟污水處理廠，決定向權豐豬油廠發出遷出通知書，廠方今年2月入禀高院提出司法覆核，指該廠是目前僅存可提供大量豬油的廠房，一旦結業，每年收集的兩萬噸豬脂將再無出路，勢必對香港環境和其他行業帶來災難性影響，要求法庭撤銷遷出令的決定。高院原訟庭上周四(15日)就應否批出訴訟許可問題，聽取申請人鄧志輝及與訟人地政總署雙方大律師的陳詞。主審法官今早(21日)頒布書面判決，決定不批許可。



法官表示，申請人指地政總署不續批短期租約予申請人、並進一步發出遷出通知書，是屬於私法中的租務法範疇，並不涉及公共行政法，不應以司法覆核方式處理。雖然租約其中一方是政府，亦不會令爭議變成公法議題。



法官亦指，政府有權收回土地，有關土地是否適合用作淨水設施工程，或有否更適合的選址，以及豬油廠對附近環境影響，政府都有權自行判斷決定。法庭不會就這些問題作出判斷，而政府方面有指控申請人違反租約更改土地用途，法庭也不會作出裁斷。



由於該案紛爭不應用司法覆核解決，法官故不向申請人批出訴訟許可，換言之即不受理案件，申請人要支付地政總署訟費。