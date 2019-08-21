8交通交匯處PM2.5超標淪毒氣室　彩明最毒兼最嘈

有蓋交通交匯處空氣污染及噪音問題一直備受詬病。有民間組織進行有關交通交匯處環境調查發現，多個交通交匯處空氣污染物的微細懸浮粒子(PM2.5)濃度超標，當中最嚴重一個為調景嶺彩明的交通交匯處，PM2.5濃度達每立方米110微克，高於世衞標準逾3倍。另外，有一半交通交匯處音量超出100分貝，組織引述研究指，若暴露於100分貝超過2分鐘，已經可對聽覺造成影響。組織批評政府管理政出多門，致交通交匯處淪為「毒氣室」。



組織「107動力」於本月9日至14日期間，安排調查員前往10個有蓋交通交匯處，包括九龍塘、將軍澳及藍田等，利用空氣檢測儀、溫度監測儀和分貝測量儀來觀察空氣質素等，每個交通交匯處量度時間約為20分鐘。經調查發現，10個交通交匯處中，即使量度到最低的空氣污染指數，有8個交匯處PM2.5濃度超於世衞24小時標準，亦有3個超過香港標準。首三位PM2.5濃度最高的為彩明、調景嶺及藍田地鐵站交通交匯處，最高濃度分別為每立方米110、87及80微克。



在二氧化碳值方面，有6個交通交匯處二氧化碳濃度皆未達到環保署室內空氣質量中的「良好」級別，即二氧化碳值低於1000ppmv。彩明交通交匯處二氧化碳值更達4459ppmv，超標逾3倍。而室內二氧化碳濃度高，可導致人出現昏睡。



在音量方面，有6個交通交匯處音量超過100分貝，彩明交通交匯處更高達111.4分貝。根據環境保護署資料顯示，接觸PM2.5會增加呼吸病症狀，例如呼吸道不適、咳嗽或呼吸困難，亦會導致哮喘惡化等，而如果接獲的音量達85分貝超過8小時，聽覺會開始受損。



107動力召集人何民傑批評，交通交匯處由多個政府部門負責，如食環署不會清理通風口的塵埃，會等待由機電署外判清潔工清理，根本無部門牽頭解決問題。何建議政府短期內全面更新老化的通風系統，並定時更換及清理隔塵網，以紓緩空氣質素問題。