5前空姐追年終酬金逾17萬　質疑國泰改發放條件無通知

因管理不善而從全球最佳航空公司排名榜跌出三甲的國泰航空，遭5名前機艙服務經理入稟勞資審裁處追討共17.5萬港元年終酬金。案件今(21日)首日審訊，申索人認為國泰每年會以不同名義發放花紅，退休空服員均合資格領取，惟在她們退休的2017年不獲發放屬不合理。國泰代表解釋，國泰前年面對前所未有的虧蝕，故改發領取條件及金額有別於花紅的特惠金，重申公司有權決定發放條件及隨時作出更改。



5名申索人分別是董煥卿、吳麗芬、何靜儀、姚淑儀及區婉芬，約在1986年入職，先後於2017年下半年退休。



國泰代表、人事部經理何小姐在開案陳詞表示，年終酬金即是酌情發放的花紅，2004年國泰有列明發放花紅有特定條件，包括於該年7月1日後退休同事即可獲花紅，公司有權隨時更改條件及決定是否發放。她提到，2017年國泰集團虧蝕12億港元，航空公司更虧蝕43億港元，故2017年只發放特惠金，而特惠金另有發放政策，領取條件及金額有別於花紅，包含退休員工的花紅政策不適用於該年的特惠金。



對於申索人強調發放報酬予退休空服員屬約定俗成，何表明不同意，因參考其他案例，國泰與員工沒有就花紅與特惠金屬同一報酬達成共識。



申索人代表董煥卿反駁，國泰除了2001年沒發放金額外，每年分別以最少6個不同名稱發放相關金額，對員工而言金額性質一樣，而退休空服員從未被列為不合資格領取的員工。董又質疑，國泰聲稱特惠金另有發放的政策，但她服務國泰30多年「從來無見過」，亦沒有通知工會，「如果佢哋改，係咪要同員工溝通吓」，每年發放特惠金時國泰亦附上發放花紅的政策網站，令員工有合理期望，即使發放特惠金，退休空服員亦可領取。



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