國際學校男生涉姦女同窗　事主指被告喝醉助送回家

就讀國際學校的17歲男生，早前與曾拒絕其表白的同級女同學到蘭桂坊喝酒後疑喝醉，並着女同學送他回家，其後疑強姦該名女生。女生大受打擊，曾服藥及𠝹手自殺，最終於案發後約半年報警。現年19歲的男被告陳明熙，今早(21日)於高院否認強姦罪。控方傳召事主透過視像系統作供。



被告被控於2017年5月1日在其居住的薄扶林摩星嶺道獨立屋內強姦事主X。現於倫敦就讀大學、19歲的X稱，當時她與被告就讀同一所國際學校第12級，她透過其密友Z認識被告，3人試過一同外出，被告會與X談心事，更曾向她表白，但X稱已有男友而拒絕他，被告當時只是不開心，其後無異樣。



X指2017年4月30日晚上，她與Z及被告到蘭桂坊喝酒至翌日凌晨2時許，被告喝醉需她扶着離開。被告稱很不舒服並着X送他回薄扶林家中。3人同乘的士，Z先在鴨脷洲下車，X獨自送被告回家，當時曾見到被告父母，他們給被告服抗抑鬱藥，其後X扶他進房及進洗手間。



X稱當時因太夜，又不知如何截的士，故睡在床上打算待至早上離開。及後只穿着內褲的被告離開洗手間且壓在她身上，並捉着她雙手，其後更拉高其裙子及扯下其內褲。X感到很驚慌並大叫不好及推開被告，惟不成功。被告其後強姦X，X叫他停手，被告聲稱會戴上安全套但最終沒戴上，且與X性交20分鐘。X指被告並無射精其後更睡着，X一直坐在床上哭至5時半離開，乘搭的士到中環碼頭，再乘船到梅窩找男友，並告知遭被告強姦。



據控方開案陳詞指，X於案發後3日服食15粒必理痛及𠝹手自殺，被家人發現並送院，X其後需住院一周及服食抗抑鬱藥。直至2017年12月12日X報警求助，警方同日拘捕被告。