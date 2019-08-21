修例風波：長者斥警放催淚彈　港鐵工會籲市民勿罵職員

反修例風波持續，有立法會議員與一班長者約20人向安老事務委員會遞交情願信，高舉標語「亂放催淚彈、長者好淒慘」等，不滿長者院舍受催淚彈波及，促委員會討論及向公眾交代。團體拾平台代表指日前回上水家時，在天橋上被持盾警察「品字形」逼近，她年紀老邁，腰椎受傷，當時感好驚，對警方的做法不理解。



安老事務委員會主席林正財回應指，因有會議故只能派員代為接信，承諾日後恆常會議尾聲討論有關議題，不日發布新聞稿。



另外，大批防暴警本月11日衝入港鐵太古站追捕示威者及施放催淚彈，一批市民昨晚(20日)在太古站內聚集，要求職員解釋。香港鐵路工會聯合會主席林偉強透露，港鐵今早(21日)與警方會面溝通。工會約10名成員到港鐵總部外抗議，呼籲市民勿罵職員，用和平文明方式表達訴求。



工會亦與港鐵資方會面，要求公司譴責圍堵職員行為、澄清港鐵站內示威是否違反港鐵附例等，促市民不要把港鐵員工當出氣袋。工會下周會再與港鐵會面要求交代，至於會否把行動升級，工會稱「拭目以待」。