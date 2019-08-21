認盜物流公司100萬服務費　司機判囚18個月

一名運輸公司前司機被指擅自要求一間物流公司兩名員工，開出以他為抬頭人的支票，以支付該運輸公司的服務費共逾100萬港元，並將支票存入個人銀行戶口，將款項據為己有，事後被廉政公署起訴。涉案58歲司機林忠海早前承認15項盜竊罪，裁判官批評被告所犯罪行性質嚴重，違反誠信，在屯門裁判法院判被告入獄18個月。



案情透露，被告案發時在萬暉搬機工程有限公司任職司機，負責運送建築材料及鐵器予萬暉的客戶，亦受萬暉東主委託，為一間物流公司的貨運訂單安排人手，並向該物流公司提交萬暉發票以清繳服務費。惟被告未得其僱主同意，要求該物流公司兩名員工開出以他為抬頭人的支票，以支付萬暉的服務費。被告聲稱會把該等款項用以支付萬暉的營運開支。



該物流公司於2015年10月至2017年4月期間，共開出15張以被告為抬頭人的支票，每張由29,600港元至119,460港元不等，以清繳共逾100萬港元的萬暉貨運服務費。萬暉東主向該物流公司查詢對方尚未繳付的服務費用時，始知該公司已按被告要求，以支票繳付有關款項。案情指被告其後向萬暉償還32萬港元。