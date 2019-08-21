政府住屋支援不合格　25%青年考慮共居模式

香港樓價高租金貴，住屋問題困擾不少青年。一項研究發現，逾25%受訪青年表示會考慮共居(co-living)的居住模式，認同共居為青年提供多一項住屋選擇，但現只有1.5%受訪者住在共居項目，當中61%認為可以節省租屋開支。68%受訪青年表示不會考慮共居，61%指是擔心私隱保障不足。



共居是指由個人和共享空間組成的居住模式，住客可透過客廳、廚房等共享空間，減低租金及日常開支，同時享用自己的房間保障私隱。香港青年協會轄下的「青年創研庫」在6月訪問520名18至30歲的香港青年，發現若受訪者對共居有一定認識，會對共居有較高的接受程度。



受訪青年普遍認為，若要共居，客廳、清潔責任、上網和工作空間可以接受與他人分享的程度較高，而廁所、浴室、生活用品的分享程度則較低。調查亦顯示，64%受訪青年表示將來沒有置業打算，70%指未來沒有打算租用單位自住。若以10分為滿分，受訪者認為政府對青年住屋支援的滿意度只有4.52分，屬不合格水平。



青年創研庫社會與民生組別成員陳昌堅指出，現時政府的房屋供應難以滿足青年的需求，政府需多管齊下，正視現況並擴闊青年的住屋選擇，建議當局協助運用現有的社會資源發展共居，為青年提供可負擔的單位。