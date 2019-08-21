修例風波：將軍澳斬人案　疑犯遭控三項傷人罪明提堂

一名中年漢昨日凌晨(20日)在將軍澳寶順路連接景林邨附近的行人隧道內，利刀襲3名市民，涉案姓洪男子昨午在羅湖入境期間被警方截獲。警察公共關係科高級警司(體聯絡及傳訊)江永祥今午(21日)表示，現已落案起訴被捕姓洪男子三項傷人罪，將於明日(22日)於觀塘法院提堂。



另外，就昨日爆出有警務人員涉於北區醫院內虐打一名老翁，警方現時共拘捕三名警務人員，包括一名已離職的警員及另兩名警員已被停職，被捕3人現時仍然在扣查當中。



一名內地女記者昨於警方記者會上因拍攝問題惹起現場其他記者不滿，警察公共關係科總警司謝振中指，不少內地及海外記者均會採訪警方記者會，呼籲記者要尊重彼此之間的採訪自由，警方會以便利記者採訪為大前提。



近月多區市民以「便條紙(MEMO)」於公眾地方建立連儂牆表達意見，警指連儂牆屬風險較高地方，不時出現爭執打架的暴力事件，由6月至8月20日在該類地方的刑事調查案有57宗，已拘捕47名涉案人士，主因刑事毀壞行為而引伸的問題，呼籲市民勿因政見不同而訴諸暴力。