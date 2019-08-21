涉捏胸非禮濕疹病人　中醫師被指出言「想錫啖」

67歲中醫師葉鎮銳替一名年約五旬的女病人治療濕疹時，涉嫌伸手入女病人的胸圍捏胸非禮，並涉嫌強吻她，事後更疑用言語調戲對方「Keep得幾好」、「以妳咁嘅年紀，對波算幾靚幾彈手」，女病人對於捏胸是否屬於檢查手法半信半疑，向友人投訴後決定報警。葉否認一項非禮罪，案件今(21日)在沙田法院開審，裁判官裁定控罪表證成立，醫師明天(22日)決定是否出庭作供。



被告葉鎮銳被控去年10月13日，在沙田小瀝源一間跌打醫館非禮女子X，X透露她從事銀行工作，她今隔着屏風作供。



據X的證供，當日她到被告的醫館醫治濕疹，X起初脫去褲子讓被告檢查大腿內側的濕疹，及後X表示她的左胸也有濕疹，被告便拉扯X的胸圍，伸手捏X的左胸，再順手將手往右移，捏X的右胸。被告又向X稱「好想錫妳一啖」，X說「你係醫師嚟㗎喎」，但被告堅稱好想吻X，未經X同意便吻了X的臉一下，被告還稱讚X：「以妳咁嘅年紀，對波算幾靚幾彈手」。X認為這些說話不應出自醫師之口，但對被告捏胸是否屬於常規的檢查手法感疑惑，於是致電女友人查詢。



X的女友人憶述，當晚X致電她並向她覆述事件經過，她認為事發時房間內只有被告及X二人，沒有其他人證下難以告發被告，但X表示不告發被告會「唔安樂」，她建議X報警。



辯方指出，事發時被告發現X的頸部出現稱為「痰火核」的腫塊，且頸部僵硬嚴重，被告遂替X按摩頭、肩及頸。X問被告她的胸部是否也有「痰火核」，又懷疑自己全身也有「痰火核」，擔心是患乳癌先兆，X遂主動邀請被告替她的胸部做按摩。辯方指，被告只是用左手拇指在X的左胸平按，後來再將拇指移向右胸平按，並無侵犯之意圖，但X不同意。



控方傳召的中醫專家供稱，一般而言檢查濕疹只需目測，毋需用手直接接觸患者皮膚。治療濕疹的方法五花八門，包括食藥、推拿按摩及針刺，但即使是觸診，也不用「摙」患者的皮膚。